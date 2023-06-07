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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Руководитель Департамента строительства и ЖКХ Каменска-Шахтинского Юрий Нефедов написал заявление об увольнении. Руководитель Департамента строительства и ЖКХ Каменска-Шахтинского Юрий Нефедов написал заявление об увольнении.

Новости

Двадцатый начальник в сфере ЖКХ Каменска увольняется
Автор: 07.06.2023

Едва вышел в свет номер газеты «ПИК» с сообщением о новом руководителе Департамента строительства и ЖКХ...

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