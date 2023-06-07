Новости
Двадцатый начальник в сфере ЖКХ Каменска увольняется
Едва вышел в свет номер газеты «ПИК» с сообщением о новом руководителе Департамента строительства и ЖКХ...
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В ночь на 7 и 8 июня «Автодор» планирует краткосрочное закрытие движения на трассе М406.06.2023
Краткосрочное закрытие движения на трассе М4 произойдет на 622-м и 480-м километрах дороги М-4 «Дон». Госкомпания...
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Как съездить из Сочи в Абхазию без машины06.06.2023
Чтобы путешествовать по Черноморскому побережью, необязательно все время быть за рулем.С 8 июня из Сочи в...
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ВСУ разрушили плотину Каховской ГЭС. Вода в Днепре поднялась на 2-5 метров06.06.2023
Ночью 6 июня после обстрелов украинской армии разрушилась часть задвижек на Каховской ГЭС в г. Новая...
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День рождения Пушкина – это день русского языка. Почему?05.06.2023
6 июня в России и других странах мира отмечают День русского языка. Дата рождения великого русского...
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Атака танков «Леопард» на Донбассе05.06.2023
ВСУ используют танки «Леопард» немецкого производства около п. Новодонецкого в ДНР. Об атаке украинской армии с...
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Дорога из Екатеринбурга к Черному морю соединится с трассой М4 «Дон» в Краснодарском крае05.06.2023
Согласно планам госкомпании «Автодор», новая дорога из Екатеринбурга до Краснодара должна сократиться на 12 часов –...
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Белгород. Что случилось 4 июня05.06.2023
Что случилось в Белгородском регионе 4 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Утопленницу прибило к автомобильной переправе на Северском Донце05.06.2023
3 июня в Каменске-Шахтинском Ростовской области спасатели подняли из реки Северский Донец тело 64-летней женщины. Из...
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Гипертония поражает, убивает и не ждет05.06.2023
Артериальная гипертония входит в топ самых распространенных хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Инсульты, гипертонические кризы, сердечные приступы...