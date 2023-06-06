Краткосрочное закрытие движения на трассе М4 произойдет на 622-м и 480-м километрах дороги М-4 «Дон».

Госкомпания сообщает, что ночью с 6 на 7 июня будет закрыто движение в сторону Ростова-на-Дону на 622 км трассы М-4 «Дон» в Воронежской области. Закрытие планируется в интервале с 2.00 до 4:00 утра на 50 минут .

На 480 километре на Москву закрытие движения на трассе М4 произойдет в период с 4.30 до 4.45. И потом еще раз с 5.30 до 5.45.

Затем на 480 километре 8 мая с 04.30 до 04.45 и с 5.30 до 5.45 движение будет перекрыто еще раз. Но уже в сторону Ростова-на-Дону.

Причина кратковременного закрытия движения — строительные работы. Дорожники будут монтировать балки пролетного строения надземного пешеходного перехода.

ГК «Автодор» просит водителей учитывать данную информацию. И планировать поездки 7 и 8 июня по трассе М4 «Дон» с учетом этого сообщения.

В ночь на 7 июня и ранним утром 8 июня планируется краткосрочное закрытие движения на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Графика ГК “Автодор”.