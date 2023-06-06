Ночью 6 июня после обстрелов украинской армии разрушилась часть задвижек на Каховской ГЭС в г. Новая Каховка Херсонской области. Начался неконтролируемый сброс днепровской воды.

Разрушение плотины в результате ночных ударов подтвердил мэр города Владимир Леонтьев. Река поднялась на 2-5 метров. И под угрозой затопления оказались 14 населенных пунктов, где проживают 22 000 человек. Но администрация Херсонской области готова к частичной эвакуации людей из зоны подтопления. Туда отправлены оперативные группы спасателей МЧС.

Также Владимир Леонтьев сомневается в возможности отремонтировать плотину из-за украинских обстрелов.

Кроме того, разрушение плотины Каховской ГЭС может привести к проблемам с водоснабжением Крыма. До государственного переворота на Украине в 2014 г. вода на Крымский полуостров поступала по Северо-Крымскому каналу из Каховского водохранилища. Оба гидросооружения построены в советское время для обеспечения потребностей засушливых северных районов полуострова.

Власти Крыма учитывали возможность терактов ВСУ на плотине Каховской ГЭС после начала спецоперации, когда благодаря действиям российской армии днепровская вода вновь пошла в Крым по каналу.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что повреждение плотины не скажется на жителях города. Так как в местных водохранилищах накоплены максимальные запасы воды.

По сообщениям властей Запорожской области и экспертов МАГАТЭ, прямой угрозы ядерной безопасности Запорожской АЭС, которая находится на берегу Каховского водохранилища, сейчас нет.