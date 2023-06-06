Транспорт
Как съездить из Сочи в Абхазию без машины
Чтобы путешествовать по Черноморскому побережью, необязательно все время быть за рулем.
С 8 июня из Сочи в Абхазию начнет ходить скоростная пятивагонная “Ласточка”, сообщает РЖД в своем телеграм-канале.
В вагонах “Ласточки” имеются розетки для зарядки телефонов, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, туалеты, а также специальные места с креплениями для инвалидных колясок.
Электропоезда будут ходить по следующему расписанию:
Маршрут № 921 Сочи – Гагра
- Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа.
- Сочи: 11.54
- Гагра: 15.00
- Остановки: Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата.
Маршрут № 922 Гагра – Аэропорт Сочи
- Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа.
- Гагра: 15.15
- Аэропорт Сочи: 18.09
- Остановки: о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи.
Маршрут № 923 Аэропорт Сочи – Гагра
- Ежедневно
- Аэропорт Сочи: 18.52
- Гагра: 21.40
- Остановки в пути: Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о.п. Абаата.
Маршрут № 924 “Гагра – Аэропорт Сочи – Сочи”
- Ежедневно
- Гагра: 7.30
- Сочи: 11.34
- Остановки в пути: о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи, Адлер, Хоста, Мацеста.