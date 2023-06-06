Как съездить из Сочи в Абхазию без машины

Чтобы путешествовать по Черноморскому побережью, необязательно все время быть за рулем.

С 8 июня из Сочи в Абхазию начнет ходить скоростная пятивагонная “Ласточка”, сообщает РЖД в своем телеграм-канале.

В вагонах “Ласточки” имеются розетки для зарядки телефонов, системы климат-контроля и обеззараживания воздуха, туалеты, а также специальные места с креплениями для инвалидных колясок.

Электропоезда будут ходить по следующему расписанию:

Маршрут № 921 Сочи – Гагра

Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа.

Сочи: 11.54

Гагра: 15.00

Остановки: Мацеста, Хоста, Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата.

Маршрут № 922 Гагра – Аэропорт Сочи

Ежедневно, кроме 21, 26, 31 июля; 5, 10, 15, 20, 25, 30 августа.

Гагра: 15.15

Аэропорт Сочи: 18.09

Остановки: о. п. Гагрыпш, о. п. Абаата, Имеретинский Курорт, Адлер, Аэропорт Сочи.

Маршрут № 923 Аэропорт Сочи – Гагра

Ежедневно

Аэропорт Сочи: 18.52

Гагра: 21.40

Остановки в пути: Адлер, Имеретинский Курорт, о. п. Гагрыпш, о.п. Абаата.

Маршрут № 924 “Гагра – Аэропорт Сочи – Сочи”