3 июня в Каменске-Шахтинском Ростовской области спасатели подняли из реки Северский Донец тело 64-летней женщины.

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что накануне, 2 июня, семейная пара отдыхала на побережье реки Северский Донец. Место выбрали недалеко от автомобильной переправы. Многие водители именно по этому понтону в Каменске-Шахтинском объезжают пробки на трассе М4 «Дон».

Со слов супруга, вечером в пятницу они с женой спустились к реке отдохнуть и «расслабиться». Для чего захватили алкоголь. Идти было недалеко – семейная пара живет на квартал выше от берега Донца, на ул. Кирова.

В какой-то момент каменчанин обнаружил, что его любимая пропала. Решив, что та пошла к подруге, забрал ее вещи и отправился домой. В субботу утром мужчина спохватился и обратился за помощью в полицию. Оперативники вместе со спасателями тут же прибыли на берег Донца. Женщину, одетую лишь в купальник, нашли сразу. Ее бездыханное тело прибило к понтонной переправе.

О точных причинах смерти можно будет говорить только после судебно-медицинской экспертизы.

– В 2023 году это первый случай трагедии на воде в Каменске-Шахтинском. Начался купальный сезон. Напоминаю всем отдыхающим: будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности на водоемах! – призывает начальник управления ГО и ЧС Каменска-Шахтинского Юрий Плотников.