Трасса М3 «Украина» перекрыта. Упали беспилотники

Два беспилотника упали на автодороге М3 в Калужской области. Происшествие случилось рядом с населенными пунктами Думиничи (283 км трассы М3) и Жиздра (299 км).

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что детонация при падении беспилотников не произошла, обломки осматривают спецслужбы, организован объезд мест падения.

Компания «Автодор» в своем Телеграм-канале указала маршруты объезда:

Брянск — Людиново — Киров — Барятино — Мосальск.

Думиничи — Ульяновск — Хвастовичи.

Через Варшавское шоссе.

Трасса М3 «Украина»

Трасса М3, известная как “Киевское шоссе”, начинается на пересечении Ленинского проспекта и МКАД в Москве. Дорога проходит рядом с Калугой, Брянском и после пересечения украинской границы направляется в Киев.

М3 является частью международной сети автомобильных дорог под названием E-101. Это одна из первых советских автомагистралей. Строительство Киевского шоссе началось в 1934 и закончилось в 1976 г. В Калужской области на М3 имеется два платных участка: 124-150 км и 150-173 км.