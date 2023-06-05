Гипертония поражает, убивает и не ждет

Артериальная гипертония входит в топ самых распространенных хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Инсульты, гипертонические кризы, сердечные приступы – те заболевания, мишенью которых в первую очередь становятся люди с высоким артериальным давлением или гипертонией.

О том как держать артериальную гипертонию под контролем, вовремя определить гипертонический криз, не допустить развития опасных сердечных патологий рассказывает кардиолог высшей категории, врач городской больницы № 1 Каменска-Шахтинского Ростовской области Татьяна Скокова. Профессиональный стаж доктора – 45 лет.

Что такое артериальная гипертония

Артериальная гипертония* – это стойкое или периодическое повышение артериального давления. Согласно статистике, в России от этого заболевания страдают не менее 40% населения.

Опасность гипертонии обусловлена тем, что сегодня она является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности. Это заболевание может долгое время протекать бессимптомно и привести пациента к инсульту, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, атеросклерозу и другим опасным для здоровья состояниям.

Некоторые живут с высоким артериальным давлением годами, даже не подозревая об этом.

Азбука АД

Что опаснее – повышенное или пониженное давление и почему?

Пониженное давление чаще всего бывает у молодых людей, астеников. Если это не приносит дискомфорта, нет особых жалоб – оно не требует лечения.

Высокое давление нужно лечить! Мы знаем о том, к каким проблемам со здоровьем оно может привести. Но есть исключения.

Например, если человек страдает гипертонией в пожилом возрасте (80-85 лет) с давлением 140-150, то не стоит его снижать. Потому что в этом случае может наступить гипоксия мозга.

Также мы усугубим проблему, если человек привык к высокому давлению, а мы его резко снизим. Все индивидуально.

Коррекция должна происходить только под контролем врача.

Какие обследования необходимы для постановки диагноза гипертония?

Необходимы:

измерения артериального давления;

давления глазного дна;

ЭКГ и эхокардиографии сердца;

УЗИ почек;

липидограмма;

общий анализ крови, мочи.

Как правильно измерять давление?

Рекомендуется делать это три раза с интервалом 7-10 минут, потом высчитывать среднее арифметическое. Опять же, к процессу нужно подходить с умом: если у вас давление 120/80, смысла перемерять нет.

Но при показателе 180-190 измерять артериальное давление нужно трижды, а затем высчитывать.

Какой тонометр выбрать?

Для удобства человеку, который измеряет себе давление сам, нужен автоматический тонометр.

Было бы неплохо, если бы он брал его с собой при посещении врача. Потому что есть определенная погрешность в измерении разными приборами.

АД снижаем без лекарств

Если резко повысилось давление, что делать?

Выпить прохладной воды.

Принять таблетку одного из препаратов: каптоприл, моксонидин, нифедипин.

Они кратковременно и постепенно снижают давление.

Резкое понижение может привести к инсульту.

Как снизить давление без лекарств?

Вызвать скорую помощь, если давление подскочило на 40-80 единиц.

Лечь, приподняв голову на подушке, положить на ноги холод, а на лоб теплый компресс.

Это поможет снизить головную боль, а также избежать предынфарктное и предынсультное состояние.

При повышенном давлении облегчит состояние массаж воротниковой зоны (шея, плечи, основание головы).

Можно попробовать контрастные ванночки для ног: опускайте попеременно в течение 20 минут стопы на 2-3 минуты в холодную и горячую воду.

Принесет облегчение компресс с уксусом на стопы.

Можно ли гипертоникам кофе и зеленый чай?

Доказано, одна-две чашки кофе в день при артериальной гипертонии не навредят. В кофе тоже много полезного. Но только не 6-8 чашек. То же и с зеленым чаем – необходима умеренность.

Гипертония — вся жизнь на таблетках

Как лечится гипертония?

Если у человека поставлен диагноз «гипертония», то препараты принимаются постоянно, пожизненно. Они будут сдерживать повышение давления, минимизировать пики повышения, когда может случиться инсульт, инфаркт. А подбирает терапию только врач.

Что такое гипертонический криз?

Гипертонический криз – это резкий внезапный подъем АД от нормальных значений. Он сопровождается резким ухудшением самочувствия и приводит к осложнениям.

Бывает двух видов.

Первый характеризуется повышенной потливостью, сильным сердцебиением, частыми позывами к мочеиспусканию.

При втором характерны бледность, резкие приступы головной боли, рвота, мушки перед глазами.

В любом случае необходимо сразу же вызывать скорую. Это всегда опасно.

Порядок действий:

измеряем давление;

принимаем нифедипин (10 мг), каптоприл, капотен или моксонидин 25-50 мг (что-то одно); – в случае появления загрудинных болей – нитроглицерин.

Не употреблять неэффективные таблетки – папазол, дибазол и т. д.

Давление под контроль

Можно ли предотвратить развитие артериальной гипертонии?

Можно! Для этого необходима профилактика артериальной гипертонии.

Нужно придерживаться правильного питания, лучше средиземноморской диеты (не менее 400 г овощей в сутки).

В принципе я за то, что в еде можно все, но надо соблюдать меру.

В приоритете те продукты, на которых мы росли, от импорта лучше отказаться.

Далее:

коррекция веса;

постоянные физические нагрузки;

отказ от курения и алкоголя;

минимизация стресса;

диспансеризация;

ежедневный мониторинг АД;

регулярное исследование уровня холестерина и сахара.

Какие физические нагрузки показаны при гипертонии?

Даже от обычной производственной гимнастики будет огромная польза.

Сердцу помогает мышечный насос – ноги – и мышечный плечевой пояс. Упражнения на эти группы мышц крайне необходимы.

Что настораживает в современных пациентах?

Отсутствие культуры в отношении своего здоровья. Часто ко мне приходят на прием пациенты и говорят: «Соседка посоветовала, на остановке кто-то сказал…».

Я говорю: «Если у вас сломалась дорогая электротехника, вы доверите ее соседке? Нет, вы позовете мастера-профессионала».

Сейчас на вакцинацию приходят пожилые люди с давлением 170-180, они об этом не знают и не лечатся. Что за безразличие к себе?

Непонятно нежелание пройти диспансеризацию. Казалось бы, все бесплатно, но нет… У людей нет любви к себе, и таких большинство.

Еще момент. Сейчас многие просят назначить лекарство подешевле. Но мы и так не назначаем супердорогие препараты. Но если конкретный препарат вам помогает, то нельзя на нем экономить.

Инсульты, инфаркты и похороны всегда дороже обходятся.

Симптомы артериальной гипертонии

головные боли пульсирующего характера, чаще в затылочной, теменной, лобной области;

головокружение;

мелькание мушек перед глазами;

учащенное сердцебиение.

Параметры давления

Оптимальное давление ниже 120/80. Проверяйте АД не реже 1 раза в пять лет.

Нормальное давление 120-129/80-84. Проверять давление не реже 1 раза в 3 года.

Высокое нормальное давление 130-139/85-89. Проверять давление не реже 1 раза в год, чтобы не пропустить маскированную гипертонию.

Гипертония 1-й степени – 140-159/90-99. При высоком и очень высоком риске болезней сердца и сосудов, поражении почек и других осложнениях гипертонии надо немедленно начать лечение препаратами.

Гипертония 2-й степени – 160-179/100-109,

Гипертония 3-й степени – выше 180/110. Немедленно начать лечение препаратами всем пациентам. Проходить контроль АД у врача каждые 3 месяца.

Важно! При любой степени гипертонии и независимо от лечения важно соблюдать здоровый образ жизни.

*Артериальная гипертония – это заболевание, при котором происходит систематическое повышение значений артериального давления. Артериальная гипертензия – синдром повышения артериального давления, который может сопутствовать разным заболеваниям, аномалиям и состояниям.