Юго-западная хорда будет проходить через Саратов, Волгоград, Краснодарский край и будет объединена с дорожным проектом «Меридианом» (дорога от Саратова до Брянска).

Общая протяженность новой дороги к Черному морю составит 2000 км, следует из материалов госкомпании «Автодор».

Изначально планировалось, что хорда соединится с автомагистралью М4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области. Затем скоростную автомагистраль должны были пустить через Краснодарский край к самому Краснодару.

По словам первого заместителя председателя правления госкомпании «Автодор» Игоря Коваля, проект новой дороги претерпел изменения. После начала СВО на Украине решено, что хорда соединит города Тольятти и Самару с Краснодарским краем через Саратов и Волгоград. Дорога пройдет в обход трассы М4 «Дон».

Стоимость объекта – около 2,2 трлн руб. Об этом Игорь Коваль сообщил на форуме дорожных инициатив в Сочи.

Новые участки скоростных дорог будут платными. Говоря о сроках начала реконструкции дорог, игорь Коваль отметил, что в правительственном плане произошли изменения. На ближайшую пятилетку финансирование на хорду и «Меридиан» предусмотрены только к 2027 году.

Согласно планам госкомпании «Автодор», новая дорога из Екатеринбурга до Краснодара должна сократиться на 12 часов – вместо 36 часов в пути потратить на дорогу придется лишь 24.