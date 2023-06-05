День рождения Пушкина – это день русского языка. Почему?

6 июня в России и других странах мира отмечают День русского языка. Дата рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина — совсем не случайность.

Почему Александра Пушкина считают основоположником современного русского языка? Дело в том, что в начале 19 века в России в ходу были два типа русского языка.

Два русских языка. Но один — пушкинский

Об этом, в частности, говорит советский литературовед Юрий Лотман (1922-1993) в своих комментариях к поэме “Евгений Онегин”. Знать, дворяне и церковные служащие изъяснялись на так называемом “высоком” русском языке, перенасыщенном словами из французского. А простолюдины говорили на простом, народном, как раз больше похожем на наш современный.

Александр Сергеевич сумел эти штили – высокий и народный – талантливо смешать, соединить. Поэтому стихи, сказки, поэмы, пьесы Пушкина стали близки русскому народу еще при жизни поэта и дороги русскоговорящим во всем мире по сей день.

Творчество А.С. Пушкина сопровождает нас всю жизнь, но мы этого даже не замечаем. Зимой мы восклицаем “Мороз и солнце, день чудесный!”, а осенью бурчим “Унылая пора, очей очарованье”. Шутим в разговоре “Чего тебе надобно, старче?”. И перечень можно продолжать до бесконечности.

Пушкинский русский язык – интернациональный

Интересно, что День русского языка начали отмечать в день рождения поэта задолго до его официального назначения. Во времена СССР 6 июня проводили Пушкинский праздник поэзии. А в год 200-летия поэта – 1998-й – был установлен Пушкинский день России.

День русского языка обрел статус международного в феврале 2010 г. решением ООН. Тем самым подчеркивалось равенство шести официальных языков ООН – русского, английского, арабского, испанского, китайского и французского.

Годом позже президент России Б. Ельцин подписал указ о проведении Дня русского языка 6 июня, в день рождения великого поэта А.С. Пушкина.

Сегодня русский язык занимает восьмое место в мире по числу говорящих на нем. После английского, французского, испанского, арабского, китайского, хинди и бенгали. По статусу в международных организациях русский язык – четвертый.

Он является рабочим языком в крупнейших международных организациях, в том числе в ООН, ВОЗ, ЮНЕСО, МАГАТЕ, ЮНИДО. Кроме того, русский язык занимает второе место после английского по количеству сайтов в интернете. И является четвертым наиболее переводимым в мире.