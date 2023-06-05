Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Что случилось в Белгороде и Белгородском регионе 4 июня сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Что случилось в Белгороде и в Белгородском регионе 4 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Фото из Телеграм-канала Вячеслава Гладкова.

Происшествия

Белгород. Что случилось 4 июня

Опубликовано

Что случилось в Белгородском регионе 4 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

  • При предотвращении обстрела поселка Разумное осколки системы ПВО ранили в поясницу мужчину. Он доставлен в больницу.
  • ВСУ обстреляли села Нечаевку, Казачье Рудченское, Стрелецкое, Вериговку, Нижний Ольшанец, Тишанку, Глотово, Козинку, Графовку, Безлюдовку, Муром, а также хутора Панков, Стадников и Старый.
  • Беспилотники сбросили два самодельных взрывных устройства в селе Драгунское.
  • В Шебекинском городском округе зафиксировано 611 обстрелов различными боеприпасами. Повреждены модули центрального рынка, здания коммерческих и промышленных предприятий, один объект энергетики, автомобили.
  • ВСУ используют минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы «ГРАД».
  • В селе Нижняя Таволжанка военнослужащие ВС РФ остановили и ликвидировали украинских диверсантов при попытке переправиться через реку Северский Донец.

Похожие темы:

Другое в рубрике Происшествия

Вверх