Происшествия
Белгород. Что случилось 4 июня
Что случилось в Белгородском регионе 4 июня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- При предотвращении обстрела поселка Разумное осколки системы ПВО ранили в поясницу мужчину. Он доставлен в больницу.
- ВСУ обстреляли села Нечаевку, Казачье Рудченское, Стрелецкое, Вериговку, Нижний Ольшанец, Тишанку, Глотово, Козинку, Графовку, Безлюдовку, Муром, а также хутора Панков, Стадников и Старый.
- Беспилотники сбросили два самодельных взрывных устройства в селе Драгунское.
- В Шебекинском городском округе зафиксировано 611 обстрелов различными боеприпасами. Повреждены модули центрального рынка, здания коммерческих и промышленных предприятий, один объект энергетики, автомобили.
- ВСУ используют минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы «ГРАД».
- В селе Нижняя Таволжанка военнослужащие ВС РФ остановили и ликвидировали украинских диверсантов при попытке переправиться через реку Северский Донец.