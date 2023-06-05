Атака танков «Леопард» на Донбассе

ВСУ используют танки «Леопард» немецкого производства около п. Новодонецкого в ДНР. Об атаке украинской армии с применением НАТОвской техники, включая немецкие танки «Леопард», сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике Александр Ходаковский.

По его словам, ситуация на линии боевого соприкосновения в районе поселков Новодонецкого и Великоновоселовки сложная. При попытке наступления противник использовал не менее 30 единиц бронетехники.

Кроме того, военные корреспонденты рассказали 5 июня, что украинцы провели разведку боем севернее Горловки в районе канала Северский Донец – Донбасс. Продвижение роты пехоты и десяти танков отражено российскими вооруженными силами.

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что «ВСУ начали наступление на некоторых направлениях».

До начала спецоперации России украинская армия располагала от 1500 до 2000 танков советского производства. Такими как, Т-64Б/БВ, Т-80 и Т-72Б. С весны 2022 г. страны Восточной Европы передали ВСУ еще около 400.

В течение 2022 г. государства-участники НАТО согласовали поставки Украине уже западного вооружения. По данным издания «Лайф», в марте 2023 г. Киев получил 14 танков «Леопард 2» от Польши, 8 от Норвегии, 18 от Германии, 3 из Португалии. Еще около 20 машин пообещали Канада, Испания, Швеция и Финляндия. Точных данных о реальном исполнении обещаний нет.

Зато планы НАТО предусматривают весьма существенные поставки «Леопардов» предыдущего поколения — танков «Леопард 1». Однако сроки их реализации растянуты более, чем на год.

В конце марта представители украинских властей публично жаловались на нехватку техники. Якобы в распоряжении ВСУ имеются всего 50-60 машин западного производства.