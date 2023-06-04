Затор на трассе М4 в Ростовской области более 5 километров

Затор на трассе М4 в Ростовской области перед каменским мостом на 930 километре автомагистрали «Дон» сегодня в 16 часов превышал 5 километров. Движение затруднено в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара.

Дорожники завершают ремонт одной из полос моста в южном направлении. Объявленный срок окончания работ — «к началу пика летних отпусков и морского сезона». Конкретные даты назывались от 10 до 15 июня.

Для разгрузки пробки в южном направлении активно применяется реверс. ГИБДД запускает кратковременное реверсивное движение по мосту северного направления. Но возросший транспортный поток на юг России вскоре восстанавливает затор на стабильные 2-3 километра длины.

До открытия движения по двум полосам есть единственный вариант миновать без проблем 930-й километр трассы М4 «Дон». Проезжать каменский мост в Ростовской области в ночное время и рано утром.

Затор на трассе М4 в Ростовской области перед каменским мостом на 930 километре автомагистрали «Дон» сегодня в 16 часов превышал 5 километров. Скриншот сервиса ЯндексКарты.