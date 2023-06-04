В Анапе море зацвело раньше обычного

В воде на центральном пляже Анапы разрослась водоросль — кладофора бродячая (камка).

Обычно пляжи черноморского побережья зеленеют в конце июля или начале августа, когда вода в море прогревается до максимальных значений. Температура воды на побережье Анапы 4 июня — 19 градусов. При этом в Анапе море зацвело.

На центральных пляжах курортного города уже полно туристов. Всем им приходится преодолевать зеленую жижу, прежде чем окунуться в чистую воду. Водоросль активизируется в основном у побережья, ее волнами прибивает к берегу.

Местные рассказывают, что еще пару дней и кладофора бродячая начнет источать очень неприятный запах.

Хотя, с научной точки зрения, для человека водоросли совершенно безопасны. Некоторые считают их даже целебными.

Впрочем, оттока туристов на Черноморском побережье, из-за того что море зацвело, не наблюдается. Мэр Анапы Василий Швец на недавней пресс-конференции отметил, что закрытый аэропорт не отразился на количестве отдыхающих.

Летний сезон в 2023 году открылся — в Анапе аншлаг. Прогнозируется, что в этом году город-курорт посетят 4,5 млн туристов.