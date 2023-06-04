Бизнес
Продается нежилое коммерческое помещение
Продаю нежилое коммерческое помещение 72 квадратных метра.
Первый этаж двухэтажного здания. Есть отдельный вход. Водопровод, канализация.
Индивидуальная газификация, автономное газовое отопление. Оплата в отопительный сезон менее 3000 рублей!
Потолки высокие, комнаты светлые. Большие окна. Есть технический выход.
Удобные подъездные пути, большая парковка. Рядом гостиница, церковь и детская площадка.
Возможно организовать пекарню, небольшой хостел, склад, офис.
Документы от собственника.
Стоимость 45000 руб./м2
Звонить: 8-903-460-38-17