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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Продается нежилое коммерческое помещение
Продается нежилое коммерческое помещение 72 квадратных метра. Первый этаж двухэтажного здания. Есть отдельный вход. Водопровод, канализация.

Бизнес

Продается нежилое коммерческое помещение

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Опубликовано

Продаю нежилое коммерческое помещение 72 квадратных метра.

Первый этаж двухэтажного здания. Есть отдельный вход. Водопровод, канализация.

Индивидуальная газификация, автономное газовое отопление. Оплата в отопительный сезон менее 3000 рублей!

Потолки высокие, комнаты светлые. Большие окна. Есть технический выход.
Удобные подъездные пути, большая парковка. Рядом гостиница, церковь и детская площадка.
Возможно организовать пекарню, небольшой хостел, склад, офис.

Документы от собственника.
Стоимость 45000 руб./м2

Звонить: 8-903-460-38-17

Продается нежилое коммерческое помещение
Продается нежилое коммерческое помещение
Продается нежилое коммерческое помещение
Продается нежилое коммерческое помещение

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