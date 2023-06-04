На территории Ростовской области и Краснодарского края продолжает сохраняться неустойчивая погода. 4 и 5 июня в регионе синоптики прогнозируют ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. МЧС в очередной раз объявило штормовое предупреждение.

По прогнозам, неустойчивая погода с сильными дождями и ветрами сохранится на Северном Кавказе и южных регионах России как минимум до середины следующей недели.

От ненастья продолжит бедствовать Краснодарский край, где продолжают господствовать влажные и неустойчивые воздушные массы. Итог – мощные ливни с грозами и шквалистыми ветрами.

4 и 5 июня от непогоды существенно пострадают южные и восточные районы Ростовской области. Возможно подтопление, усиление ветра до 20-23 м/с. Из-за чего есть вероятность обрыва ЛЭП, падения слабо закрепленных конструкций, деревьев.

В Крыму в эти дни также будет действовать штормовое предупреждение. И хотя на полуострове дождей не обещают, зато ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с.

На Дону, в Краснодарском крае и Крыму максимальные дневные температуры с 4 по 10 июня составят 22-28 градусов.

Если в мае на юг России непрерывно наступали мощные дождевые циклоны, то уже в ближайшее время циркуляция воздуха изменится. И по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионах установится сухая облачная погода с прояснениями.

4 июня атмосферное давление в Ростовской области составит 763 мм. рт. столба. Влажность в зависимости от района области – 60-80%. Ветер северный с переходом на северо-восточный 3-5 м/с с порывами до 12-15, местами до 20 м/с.

Магнитосфера Земли в ближайшие три дня – 4, 5 и 6 июня будет находиться в спокойном состоянии.