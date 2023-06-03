Служить по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время смогут граждане, ограниченно годные к военной службе по состоянию здоровья. А также подозреваемые, обвиняемые и ранее судимые. Но не все, а с учетом совершенных преступлений.

31 мая законопроект об изменениях в отдельных законодательных актах Российской Федерации принят на рассмотрение Госдумой.

При этом Министерство обороны вправе определять болезни, при которых служба по контракту невозможна.

Не могут служить в армии даже в условиях мобилизации или войны осужденные по ряду статей УК РФ. А именно:

за терроризм,

шпионаж,

государственную измену,

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Еще — за возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии. И некоторым другим статьям.

Например, изменения в законах не коснутся осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Поправки в законодательство предусматривают освобождение от наказания и погашение судимости у лиц, призванных по мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.

Кроме того, ст. 4 законопроекта устанавливает предельный возраст нахождения на службе. Для высших офицеров (генералы и адмиралы) – 70 лет, остальным военнослужащим – 65.