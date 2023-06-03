4 июня в России празднуют День святой Троицы

Троицу в 2023 году верующие празднуют в воскресенье, 4 июня. Православное событие отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому имеет еще одно название – Пятидесятница.

Троица относится к числу двенадцати главных церковных праздников. И является большим событием для верующих, символизирующим три ипостаси Бога: Отца, Сына и Святого Духа.

Суть праздника Троицы

Согласно Новому Завету, на 50-й день после Воскресения Христа, Святой Дух сошел на апостолов, дав им способность понимать языки, которыми они ранее не владели. Это давало им возможность проповедовать христианство по всему миру. Кстати, день сошествия Святого Духа с тех пор считается днем создания христианской церкви.

Как отмечают Троицу

Традиционно на Троицу храмы украшают свежей травой, цветами, ветвями деревьев. Праздничные службы проводят священники в зеленых рясах. На Троицу не принято что-то просить у Бога, а только благодарить.

По окончанию богослужения полагается устроить праздничную трапезу. Священники советуют этот день провести в молитвах и посетить храм.

Считается, что если после службы принести домой веточку с праздничного богослужения, то таким образом можно оградить себя и свой дом от злых сил.

Зеленые святки

Троица является последним днем Семицкой недели (седьмой недели после Пасхи). В народе ее называли Зелеными святками. Поэтому одной из традиций дня является загадывание желаний и гадание.

Церковь не признает приметы и суеверия, однако на Троицу многие негласно соблюдают запреты, нарушив которые якобы можно навлечь на себя несчастья.

К ним относится запрет на работу. Также в этот день нельзя жениться, шить, вязать, ссориться, ругаться, купаться в реке, стричь и красить волосы.

Приметы на Троицу

С Троицей связано много народных примет.