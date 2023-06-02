Трасса М4 «Дон» рядом с Каменском должна стать шире

С предложением расширить федеральную дорогу в Ростовской области выступил депутат Законодательного собрания.

В сезон отпусков трасса М4 «Дон» ежегодно погружается в пробки. Накануне лета донской депутат Сергей Ковалев, он же заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту, в очередной раз поднял эту тему уже на федеральном уровне. Он обратился к зампреду Правительства России Марату Хуснуллину и попросил как можно скорее провести реконструкцию дороги. По его словам, в первую очередь необходимо сделать трассу М4 «Дон» шире. Прежде всего это касается участков в районе городов Ростовской области Каменск-Шахтинский и Шахты.

Надо сказать, что проблемные участки трассы М4 «Дон» давно на контроле региональных и федеральных властей. Проект реконструкции участка федеральной транспортной артерии рядом в Каменском-Шахтинским прошел госэкспертизу. Все упирается только в финансирование. Деньги должны выделить из федерального бюджета.

Что касается новшеств и уже реализованных проектов, то жизнь водителям обещают облегчить новым обходом «Аксая», который откроется в середине июня. Также в конце 2023 года «Автодор» сдает новый автомобильный мост через Северский Донец рядом с Каменском-Шахтинским.