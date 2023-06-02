Ремонтные работы на трассе М4 «Дон» в Краснодарском крае создают десятикилометровые пробки перед Молдавановкой второй июньский вечер подряд.

У дорожных рабочих наступил дедлайн. Госкомпания «Автодор» анонсировала завершение всех ремонтных работ на трассе М4 «Дон» к наступлению пика курортного сезона. Ориентировочный срок окончания ремонтных препятствий нормальному движению транспорта в направлении Краснодара, Джубги, Новороссийска и Туапсе обозначен периодом 10-15 июня.

Второй вечер подряд путешественники на Черноморское побережье встречают в десятикилометровых пробках на участке трассы М4 между Горячим Ключом и Джубгой. Дорожные работы перед Молдавановкой тормозят весь поток транспорта в южном направлении на пару часов дольше запланированного графика движения.

На пути к морю от Москвы до Джубги сегодня на трассе М4 «Дон» остается два проблемных участка. Первый — ремонтируемый мост в Каменске-Шахтинском Ростовской области на 930 километре трассы М4. Вторым обозначился 1415 километр трассы М4 — пробки в селе Молдавановка Джубгского поселения Туапсинского района Краснодарского края.

И если каменский мост можно спокойно миновать поздним вечером и в ночное время, то в случае с Молдавановкой вечернее движение является проблемой.