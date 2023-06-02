В финальном матче юные футболисты из команды ДСФК им. А. Данцева Ростовской области сражались, как львы. И уступили всего один гол московским сверстникам из ЦСКА М. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу армейцев.

На последнем матче футбольного турнира России на кубок Эдуарда Стрельцова U-8 среди мальчиков 2015 г.р. кипели нешуточные взрослые страсти. Борьба была очень жесткой. Но данцевцы держали удар.

Уже с начала матча армейцы взяли инициативу в свои руки. На девятой минуте счет был 2:0. Но команда ДСФК им. А. Данцева из Ростовской области смогла отыграться. Каменчане забили сначала один ответный гол, а затем второй.

Казалось, матч завершится ничьей. Однако удача оказалась на стороне москвичей. Буквально под занавес им удалось забить решающий гол. Времени отыграться у каменчан не осталось. Тем не менее данцевцы под руководством Якова Черемисова показали очень сильную игру, умение концентрироваться, а также необычайную волю и стремление к победе.

И хотя в финальном матче их ждало поражение, сегодня они увозят в Каменск-Шахтинский серебряные медали и славу самого крутого детского футбольного клуба Ростовской области.

Напомним, Всероссийский детский футбольный турнир на кубок Эдуарда Стрельцова проходил в Москве с 30 мая по 2 июня. За главный трофей сражались 32 лучших команды из разных уголков страны. От Ростовской области выступали команда «Спарта» из Ростова-на-Дону и команда ДСФК им. А. Данцева из Каменска-Шахтинского.