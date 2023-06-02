Команда ДСФК им. А. Данцева Ростовской области вышла в финал масштабного футбольного турнира России на кубок Эдуарда Стрельцова U-8 среди мальчиков 2015 г.р. Матч 2 июня за выход в финал с сильнейшей командой из Брянска закончился со счетом 5:0 в пользу данцевцев.

Всероссийский детский турнир на кубок Эдуарда Стрельцова U-8 среди мальчиков 2015 г.р. проходит в Москве с 30 мая по 2 июня. Спортсменов принимает стадион «Металлург».

Страсти здесь кипят нешуточные. В общей сложности, согласно данным официального сайта турнира, за главный трофей сражаются 32 сильнейших команды из разных уголков России.

Ростовскую область представляют две команды «Спарта» из Ростова-на-Дону и команда ДСФК им. А. Данцева из Каменска-Шахтинского.

ДСФК им. А.Данцева

Надо отдать должное команде из Каменска-Шахтинского. Игры наших футболистов ошеломляют. Пройдя сложный отбор, данцевцы под руководством Якова Черемисова сразу же показали мощную игру и в составе лучших команд турнира – «Локомотив М», «ЦСКА М», «ДФЦ А. Степина» – вошли в полуфинал, а затем 2 июня в матче с командой «ДФЦ им. Степина» из Брянска одолели противника со счетом 5:0 и пробились в финал.

Все игры под названием «Пас в будущее» можно посмотреть на YouTube-канале.

Матчи турнира

Матчу за выход в финал предшествовала серия побед. В первый игровой день команда А. Данцева обыграла команду из Тольятти со счетом 6:0. Голы забили: Савелий Черемисов, Дмитрий Семеряжко, Лев Кошляков, Антон Баннов.

Во второй игровой день команда Каменска-Шахтинского одержала две победы. В первом матче со счетом 4:0 победили команду «Джуниор» из Новосибирска (голы забили Савелий Черемисов, Лев Кошляков, Дмитрий Семеряжко). Во втором матче обыграли команду СШОР «Химки» со счетом 3:1. Голы в этом матче забили Савелий Черемисов, Богдан Ермошин,

Лев Кошляков.

1 июня (на третий день турнира) данцевцы сыграли с командами «Батыр» из Уфы и «Пахтакор» из Узбекистана. Уфимцев в упорной борьбе каменчане обыграли со счетом 7:1. Голы забили Богдан Ермошин, Савелий Черемисов, Антон Баннов. Второй матч против команды «Пахтакор» получился крайне тяжелым. Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Однако в серии пенальти каменчане вырвались вперед со счетом 2:1 и стали полуфиналистами.

Из истории клуба

29 мая 2021 г. в Каменске-Шахтинском состоялось официальное открытие стадиона Детского спортивного клуба им. Александра Данцева на ул. Героев Пионеров, 69.

С этого момента начались полноценные тренировки клубных детских команд.

Тренер команды ДСФК им. А. Данцева 2015 г.р. Яков Черемисов.

Из истории турнира