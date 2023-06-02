Когда закончится ремонт дороги от трассы М4 до Лиховского

На участке дороги от съезда с трассы М4 “Дон” на 945-м километре до микрорайона Лиховского Каменска-Шахтинского идут работы по замене асфальта.

В связи с проведением дорожных работ на дороге от трассы М4 “Дон” до мкр. Лиховского организовано реверсивное движение. Транспорт во встречном направлении пропускают по светофору, поэтому на этом пути объезда трассы М4 “Дон” возможны пробки.

По официальным данным, завершиться ремонт дороги от трассы М4 до мкр. Лиховского длиной 5,4 км должен в сентябре 2023 года, однако дорожники намерены завершить работы уже в июне.

Кстати, по дороге от трассы М4 до мкр. Лиховского с выездом к пос. Углеродовскому можно добраться до границы с ЛНР в Донецке Ростовской области, а также к пункту пропуска Гуково – Червонопартизанск, где тоже скоро начнутся дорожные работы.