Власть
Главу администрации Каменска увезли с инсультом прямо из рабочего кабинета
1 июня около 17.00 в рабочий кабинет главы администрации Каменска-Шахтинского Владимира Шевченко вызвали скорую помощь. Медики доставили главу в неврологическое отделение каменской ЦГБ, где у него был диагностирован инсульт.
Собственные источники сообщили редакции «ПИКа», что ночью 2 июня состояние Владимира Шевченко осложнилось и его увезли в больницу Ростова-на-Дону.
В настоящее время в правительстве Ростовской области решается вопрос о назначении исполняющего обязанности главы администрации Каменска-Шахтинского.
Формально сейчас В. Шевченко может заменить начальник экономического отдела администрации Евгений Дронов. Он исполняет обязанности первого заместителя главы администрации вместо В. Сухарева.
Напомним, первый зам главы администрации В. Сухарев в апреле 2023 года был осужден Каменским районным судом за махинации с получением справки об инвалидности.
А два дня назад, 31 мая, ушла с должности заместитель главы администрации Каменска-Шахтинского по социальным вопросам Елена Рудаева.