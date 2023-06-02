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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Главу администрации Каменска увезли с инсультом прямо из рабочего кабинета
Глава администрации Каменска-Шахтинского Владимир Шевченко. Фото из архива редакции.

Власть

Главу администрации Каменска увезли с инсультом прямо из рабочего кабинета

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1 июня около 17.00 в рабочий кабинет главы администрации Каменска-Шахтинского Владимира Шевченко вызвали скорую помощь. Медики доставили главу в неврологическое отделение каменской ЦГБ, где у него был диагностирован инсульт.

Собственные источники сообщили редакции «ПИКа», что ночью 2 июня состояние Владимира Шевченко осложнилось и его увезли в больницу Ростова-на-Дону.

В настоящее время в правительстве Ростовской области решается вопрос о назначении исполняющего обязанности главы администрации Каменска-Шахтинского.
Формально сейчас В. Шевченко может заменить начальник экономического отдела администрации Евгений Дронов. Он исполняет обязанности первого заместителя главы администрации вместо В. Сухарева.

Напомним, первый зам главы администрации В. Сухарев в апреле 2023 года был осужден Каменским районным судом за махинации с получением справки об инвалидности.
А два дня назад, 31 мая, ушла с должности заместитель главы администрации Каменска-Шахтинского по социальным вопросам Елена Рудаева.

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