1 июня около 17.00 в рабочий кабинет главы администрации Каменска-Шахтинского Владимира Шевченко вызвали скорую помощь. Медики доставили главу в неврологическое отделение каменской ЦГБ, где у него был диагностирован инсульт.

Собственные источники сообщили редакции «ПИКа», что ночью 2 июня состояние Владимира Шевченко осложнилось и его увезли в больницу Ростова-на-Дону.

В настоящее время в правительстве Ростовской области решается вопрос о назначении исполняющего обязанности главы администрации Каменска-Шахтинского.

Формально сейчас В. Шевченко может заменить начальник экономического отдела администрации Евгений Дронов. Он исполняет обязанности первого заместителя главы администрации вместо В. Сухарева.

Напомним, первый зам главы администрации В. Сухарев в апреле 2023 года был осужден Каменским районным судом за махинации с получением справки об инвалидности.

А два дня назад, 31 мая, ушла с должности заместитель главы администрации Каменска-Шахтинского по социальным вопросам Елена Рудаева.