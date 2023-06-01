Земфира* стала гражданкой Франции, или нет

Певица Земфира Рамазанова* опровергла сообщения СМИ о получении французского гражданства. 31 мая Телеграм-каналы опубликовали документ Коммерческого суда Парижа. В нем указано, что Рамазанова является гражданкой Франции.

Согласно реестру суда, певица Земфира и актриса Рената Литвинова зарегистрировали коммерческое предприятие. Где доля Рамазановой 40%, Литвиновой — 60. В графе гражданства в выписке из реестра указаны данные: Франция у Земфиры и Россия у Ренаты.

Однако в тот же день певица в своем Телеграме назвала слухи о ее французском гражданстве «пропагандистским мракобесием». И заявила, что не имеет другого гражданства, кроме российского. Она по-прежнему платит в России налоги и потребует у Минюста доказательства своего иностранного финансирования. В заключение она призналась в любви к стране и ненависти к государству. И поздравила первую ракетку России Дарью Касаткину с победой.

Земфира — сценический псевдоним Земфиры Талгатовны Рамазановой. Родилась в 1976 г. в Уфе (Башкирская АССР), певица, поэт, композитор. Она автор 7 студийных альбомов с 1999 г. Земфира Рамазанова – автор популярных песен. Хиты: «Хочешь?», «Прости меня, моя любовь», «Бесконечность», «Лондон», «Ромашки», «Искала», «Прогулка» и др.

10 мая 2023 г. певица обратилась в Замоскворецкий суд г. Москвы с иском об отмене признания ее иноагентом. Дата рассмотрения дела пока неизвестна.

*Признана в РФ иностранным агентом Министерством юстиции России 10 февраля 2023 г. за открытую поддержку Украины во время концертов в недружественных странах, антивоенные призывы и поддержку от иностранных источников.