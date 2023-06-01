Депутат Государственной Думы, Герой России Адам Зелимханов предложил встретиться основателю ЧВК «Вагнер». Поводом для приглашения, вероятно, стали ответы Евгения Пригожина на вопросы СМИ о возможностях и задачах спецподразделения национальной гвардии России «Ахмат».

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата» в ДНР в ночь на 31 мая.

По словам Зелимханова, он готов лично объяснить Евгению Пригожину, чем занимается СОБР «Ахмат», если тот определит место и время встречи.

На видео в своем Телеграм-канале Адам Зелимханов обратился к Пригожину: «Женя, ты не понимаешь, ты и не должен понимать. Но «Ахмат» как всегда выполняет все те задачи, которые поставлены Верховным Главнокомандующим».

Кроме того Зелимханов назвал руководителя «Вагнера» блогером, который на весь мир кричит только о проблемах армии. И напомнил о роли бойцов «Ахмата» в освобождении Мариуполя, выполнении ими боевых задач по всей линии соприкосновения от Луганска до Херсонской области.

«Сейчас в Донецкой Народной Республике направление Марьинка — самое сложное. Но мы не кричим, как ты, что у нас этого или того не хватает… Тебе давалось больше, чем кому-либо». В заключение Адам Зелимханов заверил, что обсудить и решить можно любые проблемы.