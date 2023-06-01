В Ростовской области задержали убийцу двух человек

В результате перестрелки в х. Уляшкин 14 мая погибли двое мужчин. Правоохранители тогда сообщили, что подозревается родственник убитых.

Мужчину, который застрелил двух родственников своей супруги, искали две недели. После совершенного преступления он скрылся с оружием в неизвестном направлении.

По версии следствия, 14 мая в хуторе Уляшкин (Каменский район Ростовской области) 31-летний Иван приехал в дом к родителям своей супруги. Там между ними возник конфликт. Зять достал пистолет и выстрелил в отца своей супруги и мужа ее сестры. Теще пуля попала в грудь. С тяжелым ранением она была доставлена в больницу.

Больше двух недель жители хутора Уляшкин находились в страхе. Подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск.

1 июня его местонахождение установили. Предположительно, мужчину задержали возле дома родственников, которых он расстрелял.

Следственным отделом по г. Донецк СУ СК РФ по Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по факту произошедшего (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух или более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему…).