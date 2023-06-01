Елена Рудаева 31 мая отработала последний день в администрации Каменска-Шахтинского Ростовской области, сообщили «ПИКу» собственные источники.

Елена Рудаева была назначена на должность заместителя главы администрации города по социальным вопросам 20 мая 2021 года. В тот год каменская мэрия обновилась на 75%. Ключевые позиции в команде нового главы администрации Каменска Владимира Шевченко заняли чиновники из Каменского района. Они были соратниками Шевченко по работе в районе, который он возглавлял. В числе перешедших из района в город была и Елена Рудаева.

Напомним, в апреле 2023 года Елена Анатольевна была назначена временно исполняющей обязанности сити-менеджера в критический для исполнительной власти момент. Глава Владимир Шевченко находился в отпуске, а его первому заместителю Виктору Сухареву суд вынес приговор, связанный с реальным лишением свободы. До назначения Е. Рудаевой город жил без власти два дня.