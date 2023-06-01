Шебекинский городской округ находится под массированным обстрелом вооруженных сил Украины. Есть пострадавшие. Началась частичная эвакуация детей, женщин, пожилых людей. Об этом утром 1 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Противника на территории области нет. Подразделения армии и Росгвардии выполняют свою работу. Однако жизням мирных жителей приграничных территорий угрожает опасность.

Прежде всего это касается города Шебекино и окрестностей, а также Грайворонского округа. Власти организовали эвакуацию людей и подготовили пункты временного размещения, куда можно добраться самостоятельно. В случае срочной необходимости для вывоза будет использована защищенная техника.

Вячеслав Гладков предупредил, что информация о пунктах сбора для эвакуации является фейком. Т.к. массово собирать людей сейчас невозможно и небезопасно.



За помощью при эвакуации жители Шебекинского округа могут обратиться по многоканальному телефону 122.

Многие регионы России готовы принять жителей Белгородчины по договоренности с администрацией области. Вчера в оздоровительный лагерь в Воронежской области отправились 300 детей. Сегодня в Пензу уезжают 200 человек — дети, женщины, пожилые люди. Послезавтра 3 июня еще 600 в Калугу и Ярославль. Томская и Липецкая области готовы разместить по 200 человек — семьи с маленькими детьми.



