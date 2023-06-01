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Шебекино под обстрелом. Началась частичная эвакуация детей, женщин, пожилых людей
Шебекинский городской округ находится под массированным обстрелом вооруженных сил Украины. Есть пострадавшие. Началась частичная эвакуация детей, женщин, пожилых людей. Об этом утром 1 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Противника на территории области нет. Подразделения армии и Росгвардии выполняют свою работу. Однако жизням мирных жителей приграничных территорий угрожает опасность.
Прежде всего это касается города Шебекино и окрестностей, а также Грайворонского округа. Власти организовали эвакуацию людей и подготовили пункты временного размещения, куда можно добраться самостоятельно. В случае срочной необходимости для вывоза будет использована защищенная техника.
Вячеслав Гладков предупредил, что информация о пунктах сбора для эвакуации является фейком. Т.к. массово собирать людей сейчас невозможно и небезопасно.
За помощью при эвакуации жители Шебекинского округа могут обратиться по многоканальному телефону 122.
Многие регионы России готовы принять жителей Белгородчины по договоренности с администрацией области. Вчера в оздоровительный лагерь в Воронежской области отправились 300 детей. Сегодня в Пензу уезжают 200 человек — дети, женщины, пожилые люди. Послезавтра 3 июня еще 600 в Калугу и Ярославль. Томская и Липецкая области готовы разместить по 200 человек — семьи с маленькими детьми.