Сегодня, 1 июня, в 8.30 пробка на 930 км трассы М4 “Дон” перед мостом в Каменске в направлении Краснодара составляла 1,1 километра. Средняя скорость потока – около 15 км/ч. Фуры двигались в правом ряду очень медленно, а легковушки в крайнем левом – чуть быстрее.

Когда же лучше проехать мост в Каменске, чтобы не стоять в пробках?

По многодневным наблюдениям, проезд по участку трассы М4 “Дон” перед мостом в Каменске-Шахтинске свободен с 23.00 до 7.00. Транспорт идет в установленном на этом участке скоростном режиме.

К 8 часа утра плотность потока увеличивается, но не критично. Снижается скорость движения и образуются колонны в двух полосах. Позже затор начинает притормаживать и растягивается до развязки на 927 км.

Поэтому, чтобы миновать участок трассы М4 “Дон на 930 км” — мост в Каменске — без пробок, нужно постараться проехать его в промежуток с 23 часов вечера до 8 часов утра.

Напомним, ранее “Автодор” сообщал, что ремонт правой половины моста на трассе М4 в Каменске-Шахтинском продлится до 12 июня.

На данный момент мостовики почти полностью покрыли правую часть моста гидроизоляцией. Следующий этап работ — асфальтирование.