В Старой Станице Каменского района двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию оказался проездом. Парк «Лога» стал одной из точек его маршрута на пути в Кисловодск по трассе М4 «Дон».

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с 10-летним сыном Александром и своими маленькими учениками едет на сборы в Кисловодск. Путешествуют они в автодоме.

Группа спортсменов постарше добираются до Кисловодска на машинах с родителями.

После пандемии коронавируса – длительной карантинной паузы – фигуристы возвращаются к привычному спортивному образу жизни.

В парке «Лога» знаменитый российский фигурист отобедал в ресторане и прогулялся по достопримечательностям.

Посетил кузнечное подворье, «Экзотариум» и успел рассмотреть всех обитателей местного зоопарка.

Евгений Плющенко (1982) – двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании (2006, двукратный серебряный призЕр Олимпийских игр (2002, 2010 гг. ), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012),

Первый фигурист, выполнивший каскад четверной тулуп-тройной тулуп-тройной риттбергер, первый среди мужчин выполнил вращение бильман, каскад тройной аксель-ойлер-тройной флип.

31 марта 2017 года завершил спортивную карьеру. Женат на Яне Рудковской, в этом браке воспитывает двоих сыновей – Александра и Арсения.