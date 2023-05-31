31 мая и 1 июня погода в Ростовской области будет переменчивой, с выпадением обильных осадков, грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Региональное Управление МЧС объявило очередное штормовое предупреждение в Ростовской области.

Затяжная дождливая погода в Ростовской области, по мнению синоптиков, связана со средиземноморскими воздушными массами и северо-западным ветром.

Предположительно летнее тепло и стабильная солнечная погода вернутся в донской регион через 7-10 дней.

От чрезмерных осадков страдает не только Ростовская область. Атмосферные фронты накрыли территорию от Северного Урала до Черного моря, включая Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, где местами выпадало до 40 мм осадков.

31 мая и 1 июня на Дону прогнозируется переменная облачность, и снова сильные дожди. Днем воздух прогреется до +19…+21 градусов, ночью до +15…+16.

Скорость ветра в среднем 2-6 м/с с порывами до 8-10 м/с, местами есть вероятность шквалистого ветра до 20-23 м/с.

Атмосферное давление 752-756 мм. рт. столба. Относительная влажность 80%.

На трассе М4 «Дон» 31 мая и 1 июня следует соблюдать осторожность, особенно в утреннее и вечернее время, возможны сильные туманы и плохая видимость на дороге.

Магнитосфера Земли в ближайшие три дня – 31 мая, 1 и 2 июня будет находиться в спокойном состоянии.