В Ростовской области детей защитят культурно

1 июня отмечается Международный День защиты детей. К этому празднику в каждом городе и районе Ростовской области готова детская культурная программа.

Международный день детей посвящается подрастающему поколению. А поскольку в этот день у российских школьников начинаются каникулы, то праздник получается двойным.

Для взрослых же этот день календаря является напоминанием о необходимости помогать детям, поддерживать, защищать их права, нести ответственность за здоровье и безопасность.

Как появился праздник

История праздника корнями уходит во времена Второй мировой войны. Когда многие несовершеннолетние в разных странах оказались в ужасных условиях – остались без родителей и дома, были вынуждены бродяжничать, воровать, просить милостыню.

Дети тысячами гибли от болезней и голода.

Тогда в 1949 году во Франции в ходе сессии Международной демократической федерации женщин было принято решение учредить День защиты детей.

Первый же официальный праздник отмечался в 1950 г. Кстати, со временем у праздника появился собственный флаг зеленого цвета, на котором изображены пять разноцветных человечков.

Традиции и развлечения

Одна из главных традиций праздника – разнообразные мероприятия, подготовленные для детей.

Праздник в Каменске-Шахтинском Ростовской области 1 июня будут отмечать в городских Дворцах культуры и парках, если позволит погода.

Программа праздника

Парк им. Гагарина

Интерактивная площадка «Солнечное настроение» – 17.00

ДК им. Гагарина

Хореографический спектакль «Дюймовочка» – 18.00.

ДК им. Маяковского

Концерт ко дню защиты детей «Планета детства под созвездием Гранд Па» – 18.00

Парк железнодорожников

Праздник «В гостях у сказки» – 17.30.

Игровая программа: «Чебурашка в кругу друзей» – 18.30.

Мастер-класс «Мы вместе!» – 17.00.

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства – 17.00.

Зона пикника «Сладкая жизнь» – 17.00.

Площадь перед ДК машиностроителей