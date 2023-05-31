Общество
В Ростовской области детей защитят культурно
1 июня отмечается Международный День защиты детей. К этому празднику в каждом городе и районе Ростовской области готова детская культурная программа.
Международный день детей посвящается подрастающему поколению. А поскольку в этот день у российских школьников начинаются каникулы, то праздник получается двойным.
Для взрослых же этот день календаря является напоминанием о необходимости помогать детям, поддерживать, защищать их права, нести ответственность за здоровье и безопасность.
Как появился праздник
История праздника корнями уходит во времена Второй мировой войны. Когда многие несовершеннолетние в разных странах оказались в ужасных условиях – остались без родителей и дома, были вынуждены бродяжничать, воровать, просить милостыню.
Дети тысячами гибли от болезней и голода.
Тогда в 1949 году во Франции в ходе сессии Международной демократической федерации женщин было принято решение учредить День защиты детей.
Первый же официальный праздник отмечался в 1950 г. Кстати, со временем у праздника появился собственный флаг зеленого цвета, на котором изображены пять разноцветных человечков.
Традиции и развлечения
Одна из главных традиций праздника – разнообразные мероприятия, подготовленные для детей.
Праздник в Каменске-Шахтинском Ростовской области 1 июня будут отмечать в городских Дворцах культуры и парках, если позволит погода.
Программа праздника
Парк им. Гагарина
- Интерактивная площадка «Солнечное настроение» – 17.00
ДК им. Гагарина
- Хореографический спектакль «Дюймовочка» – 18.00.
ДК им. Маяковского
- Концерт ко дню защиты детей «Планета детства под созвездием Гранд Па» – 18.00
Парк железнодорожников
- Праздник «В гостях у сказки» – 17.30.
- Игровая программа: «Чебурашка в кругу друзей» – 18.30.
- Мастер-класс «Мы вместе!» – 17.00.
- Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства – 17.00.
- Зона пикника «Сладкая жизнь» – 17.00.
Площадь перед ДК машиностроителей
- Развлекательно-игровая программа с ростовыми куклами «Веселая Детворяндия» – 17.00.