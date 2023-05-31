В Каменске разрушается отремонтированный путепровод

Утром 31 мая жители микрорайона Заводского в Каменске-Шахтинском Ростовской области обнаружили огромную трещину на путепроводе, через который идет путь объезда заторов на трассе М4 «Дон» перед мостом через Северский Донец.

Большая трещина образовалась на обочине подъезда к путепровода через железную дорогу со стороны хутора Красновка. Вероятно, трещина образовалась из-за того, что дожди подмыли грунт под обочиной, которую заасфальтировали в конце марта.

Опоры виадука, как местные жители называют этот путепровод, которые реконструировали этой зимой, располагаются в десятке метров от места, где образовалась трещина.

Напомним, путепровод в мкрн Заводском Каменска-Шахтинского был признан аварийным и закрыт в августе 2022 г. В результате попасть в Заводской на транспорте стало возможным только через трассу М4 “Дон”. Первоначально срок реконструкции виадука в мкр. Заводском составлял два года. Отремонтировать его обещали до конца 2024 года.

Но после того как жители микрорайона предали этой проблеме огласку — пригласили телевизионщиков и обратились к губернатору Ростовской области В. Голубеву, сроки ремонта ускорили. Реконструкцию виадука завершили 30 марта этого года.