Сообщение об обрушении спортивной трибуны на улице Пойменной в Ростове-на-Дону поступило на пульт спасательной службы 112 в 16:25 30 мая. Зрители спортивных соревнований сидели на трибуне, а когда пошел дождь, спустились вниз и спрятались под ее навесом.

В какой-то момент от сильного порыва ветра трибуна не выдержала и перевернулась. Случилось непредвиденное: 36 человек оказались под упавшей конструкцией, большинство — это дети. Один человек погиб.

Людмила Алиева 30 мая приехала на Гребной канал в Ростов-на-Дону из Батайска поддержать сына — он участвовал в футбольном матче “Батайск-Арсенал” среди футболистов 2010 года рождения. Рухнувшей трибуной женщину придавило. От полученных травм она скончалась на месте.

Людмилу в Батайске знали многие. Она работала парикмахером, стилистом. Все знакомые отзываются о ней как об отзывчивом и добром человеке. У погибшей осталось двое сыновей.

Основную часть пострадавших под упавшей трибуной детей (13 человек) доставили в горбольницу № 20 Ростова. Также с места ЧП туда поступили двое взрослых. 30 мая в больнице пострадавших навестил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело («в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).