Пять человек погибли под Луганском от обстрела HIMARS

В ночь на 31 мая вооруженные силы Украины обстреляли птицефабрику в поселке Карпаты Луганской Народной Республики. При этом 5 человек погибли, 19 ранены. Двое пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил и.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник.

Поселок Карпаты расположен примерно в 40 км к юго-западу от Луганска в Перевальском районе ЛНР. Там проживает менее тысячи человек. Главное предприятие поселка — филиал птицефабрики «АВИС».

По данным Телеграм-канала Представительство ЛНР в СЦКК, по территории птицефабрики выпущены 4 ракеты из американской реактивной установкой HIMARS (ХАЙМАРС). Один выстрел ХАЙМАРСа стоит около 150 000 долларов.

В результате обстрела разрушены котельная, повреждены несколько зданий, в т.ч. строительный городок, и несколько десятков единиц транспорта.