31 мая на Афипском НПЗ в Северском районе Краснодарского края возник пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата. Загорелась установка по перегонке мазута.

Об атаке беспилотников на НПЗ в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

К 5.00 утра пожар на площади около 100 квадратных метров был потушен.