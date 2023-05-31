Происшествия
Беспилотники атаковали НПЗ в Краснодарском крае. Пожар потушен
31 мая на Афипском НПЗ в Северском районе Краснодарского края возник пожар из-за падения беспилотного летательного аппарата. Загорелась установка по перегонке мазута.
Об атаке беспилотников на НПЗ в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
К 5.00 утра пожар на площади около 100 квадратных метров был потушен.
По данным Оперативного штаба Краснодарского края еще один беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Ни взрыва, ни пожара не произошло, инфраструктура не повреждена. Позднее взрывотехники уничтожили упавший аппарат.
Оба НПЗ расположены в поселках Северского района. Расстояние от п. Афипского до Краснодара 16 км, от Ильского — 50. Беспилотники атакуют завод в поселке Ильском уже четвертый раз за месяц: 4, 5, 28 и сегодня, 31 мая.