29-летняя американка беременна от Аль Пачино

Через месяц Нур Альфаллах родит 83-летнему Аль Пачино ребенка. У актера это будет четвертый ребенок.

От предыдущих отношений у него трое детей. Старшей дочери, Джулии Марии, 34 года. Двойняшкам Антону и Оливии Роуз — 22.

Из некоторых источников известно, что 83-летний Аль Пачино и 29-летняя Нур Альфаллах начали встречаться всего год назад. И у девушки это якобы не первые отношения с такой огромной разницей в возрасте.

Ей приписывают связь с Миком Джагером в 2017 г. (ему тогда было 74 года), норвежским миллиардером Николасом Берггрюеном (61 год) и другими великовозрастными знаменитостями.