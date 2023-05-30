Столичная прокуратура выявила в социальных сетях недостоверные сведения (фейки) после атаки беспилотниками московского региона.

Телеграм-канал Прокуратуры Москвы напомнил об административной и уголовной ответственности «за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».*

Сотрудники прокуратуры рекомендуют СМИ и блогерам в чрезвычайных ситуациях обращаться за комментариями в государственные органы и пользоваться официальными источниками информации.

Происшествия, связанные с беспилотными летательными аппаратами случились утром 30 мая в Москве на улицах Атласова и Профсоюзной, на Ленинском проспекте, а также в 500 метрах от Ильинского шоссе в Одинцовском городском округе. Началось расследование.

*Согласно статьи 207.1. Уголовного Кодекса РФ, публичное распространение такой информации (фейков) наказывается штрафом от 300 000 до 700 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.