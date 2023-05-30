Москву атаковали восемь беспилотников

Утром 30 мая несколько московских зданий повреждены беспилотными летательными аппаратами. Повреждения незначительные, за медицинской помощью обратились два человека.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Часть жителей атакованных домов эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Также звуки работы ПВО слышали жители Подмосковья.