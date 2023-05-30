Происшествия
Москву атаковали восемь беспилотников
Утром 30 мая несколько московских зданий повреждены беспилотными летательными аппаратами. Повреждения незначительные, за медицинской помощью обратились два человека.
Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Часть жителей атакованных домов эвакуированы. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы. Также звуки работы ПВО слышали жители Подмосковья.
Министерство обороны заявило, что в атаке участвовали восемь БПЛА самолетного типа. Пять из них сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Московской области, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Власти региона призвали граждан сохранять спокойствие.