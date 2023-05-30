Когда откроют новый мост в Каменске

“Автодор” планирует открыть новый мост в Каменске на трассе М4 “Дон” в декабре 2023 года. Строители уже завершили надвижку последнего пролетного соединения моста и опускают металлическое пролетное строение на опорные части.

Работы по реконструкции моста через Северский Донец на трассе М4 “Дон” в Ростовской области ведутся круглосуточно. Поэтому мостовики опережают ранее намеченный план, сообщают в Госкомпании.

В июне планируется начать бетонирование плиты проезжей части вновь построенного моста. Затем мост заасфальтируют, нанесут дорожную разметку, установят уличное освещение. Кроме того, справа по ходу движения на юг установят шумозащитные экраны. Ширина проезжей части составит 11,5 м, ширина тротуара — 2,25 м.

После завершения реконструкции в декабре 2023 года новый мост в Каменске откроют.