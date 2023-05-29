Администраторов телеграм-каналов Евгения Москвина, Владислава Малушенко и Алексея Слободенюка суд приговорил к реальному наказанию по делу о вымогательстве у Тины Канделаки и ее мужа. Сроки — как за убийство.

Речь шла о 470 тысячах рублей за удаление порочащих сведений. Которые, по версии следствия, админы вымогали у Тины Канделаки и ее супруга Василия Бровко. Он является директором по особым поручениям «Ростеха».

Во время суда Слободенюк, Москвин и Малушенко извинились перед супругами. Также они выплатили 3 млн рублей компенсации.