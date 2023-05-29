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Ростовская область снова в эпицентре рекордных ливней с ветрами и грозами
Погода в последние дни мая на Юге России крайне нестабильна. В Ростовской области до конца дня 29 мая местами по области ожидаются сильные ливни с грозой, градом. Усиление ветра прогнозируется до 20–23 м/с. Управления МЧС России по Ростовской области и Краснодарскому краю объявили штормовое предупреждение.
По прогнозам донских синоптиков, ненастная погода продержится в регионе ориентировочно до 3 июня. Мокрым финалом мая мы обязаны образованию фронтального раздела (схождению в одной точке холодного и теплого воздуха). Поэтому предстоит пережить еще несколько дней неустойчивой погоды.
Дневная температура в Ростовской области с 29 мая по 2 июня будет варьироваться от +18⁰С до +25⁰С, ночью +10…+15. Погода будет облачной с прояснениями.
Прогнозируется, что на участке трассы М4 «Дон» самыми обильными на осадки будут 29, 30 и 31 мая. В этой связи на дороге следует соблюдать осторожность. Из-за сильной влажности есть вероятность туманов. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный. Средняя сила ветра 3-7 м/с с порывами до 13 м/с.
Для тех, кто едет или собирается отдохнуть в Краснодарском крае, следует учитывать, что дождливый атмосферный фронт затронул и этот регион.
Штормовое предупреждение на Кубани объявлено до 31 мая. Ожидаются ливни с градом, сильный ветер до 23 м/с. Возможен подъем уровня рек до неблагоприятных отметок.
Из-за осадков возможно подтопление на дорогах Краснодара. Однако дожди не собьют жару. Столбики термометров в регионе с завидным постоянством будут подниматься до +28⁰С.
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщает о спокойной магнитосфере 29, 30, 31 мая и 1 июня. Магнитные бури прогнозируются на 2 и 3 июня 2023 г.
- Сегодня, 29 мая, заход Солнца ожидается в 20.08 по московскому времени.
- Луна растущая, 67%.
- Сегодня день на 2 минуты длиннее, чем вчера.
- Полнолуние – 4 июня, через шесть дней.