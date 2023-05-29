Водитель потерял сознание, когда вез пассажиров из парка «Лога» в Воронеж. Авария с экскурсионным автобусом случилась 27 мая в 23.20.

Группа туристов из Воронежа в тот день приехала отдохнуть в парке «Лога». После посещения парка 34 человека заняли свои места в автобусе и отправились домой.

На 807-м км трассы М4 “Дон” (в Чертковском районе) водитель потерял сознание. Женщина, которая сидела рядом, попыталась спасти ситуацию — схватила руль, чтобы предотвратить столкновение с другими автомобилями.

Однако удержать на ходу многотонную машину не удалось. Автобус врезался в отбойник. В результате аварии с экскурсионным автобусом пострадал водитель и женщина, благодаря которой, возможно, удалось избежать трагедии.

Пострадавшие с переломами и ушибами доставлены в ЦРБ Миллеровского района. Остальные пассажиры не пострадали.