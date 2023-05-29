Льготы для участников СВО: права и паспорт без пошлины

Участники специальной военной операции на Украине не будут платить госпошлину за восстановление потерянных или испорченных водительских удостоверений и паспортов. 29 мая Президент России Владимир Путин подписал Закон о поправках в ст. 333 Налогового Кодекса.

Льготами могут воспользоваться лица, которые выполняют задачи СВО или обеспечивают их выполнение на территории ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях.

К ним относятся: