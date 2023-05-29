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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Льготы для участников СВО: права и паспорт без пошлины Участники специальной военной операции на Украине не будут платить госпошлину за восстановление потерянных или испорченных водительских удостоверений и паспортов. 29 мая Президент России Владимир Путин подписал Закон о поправках в ст. 333 Налогового Кодекса. Льготами могут воспользоваться лица, которые выполняют задачи СВО или обеспечивают их выполнение на территории ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях. К ним относятся: - Военнослужащие Вооруженных сил РФ., в т.ч. числе призванные на службу по мобилизации. - Граждане, которые имеют специальные звания полиции и проходят службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации. - Сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета. - Добровольцы, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании. - Ветераны боевых действий (в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»). Фото с сайта duma.gov.ru Участники специальной военной операции на Украине не будут платить госпошлину за восстановление потерянных или испорченных водительских удостоверений и паспортов.
Участники специальной военной операции на Украине не будут платить госпошлину за восстановление потерянных или испорченных водительских удостоверений и паспортов. Фото с сайта duma.gov.ru

Власть

Льготы для участников СВО: права и паспорт без пошлины

Опубликовано

Участники специальной военной операции на Украине не будут платить госпошлину за восстановление потерянных или испорченных водительских удостоверений и паспортов. 29 мая Президент России Владимир Путин подписал Закон о поправках в ст. 333 Налогового Кодекса.

Льготами могут воспользоваться лица, которые выполняют задачи СВО или обеспечивают их выполнение на территории ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях.

К ним относятся:

  • военнослужащие Вооруженных сил РФ., в т.ч. числе призванные на службу по мобилизации.;
  • граждане, которые имеют специальные звания полиции и проходят службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации;
  • сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета;
  • добровольцы, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании;
  • ветераны боевых действий (в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»).

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