Власть
Льготы для участников СВО: права и паспорт без пошлины
Участники специальной военной операции на Украине не будут платить госпошлину за восстановление потерянных или испорченных водительских удостоверений и паспортов. 29 мая Президент России Владимир Путин подписал Закон о поправках в ст. 333 Налогового Кодекса.
Льготами могут воспользоваться лица, которые выполняют задачи СВО или обеспечивают их выполнение на территории ЛНР, ДНР, в Херсонской и Запорожской областях.
К ним относятся:
- военнослужащие Вооруженных сил РФ., в т.ч. числе призванные на службу по мобилизации.;
- граждане, которые имеют специальные звания полиции и проходят службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации;
- сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Следственного комитета;
- добровольцы, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании;
- ветераны боевых действий (в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»).