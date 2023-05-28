Наступление летнего сезона на трассе М4 «Дон» проявилось сегодня пробками в Ростовской области. Для пропуска «северного» затора перед ремонтируемым каменским мостом активно применяется реверсивное движение. Трасса М4 на Москву в это время останавливается.

На 930 километре автомагистрали «Дон» продолжается ремонт моста через реку Северский Донец. Пропускная способность мостового перехода в южном направлении ограничена вдвое.

Днем для разгрузки затора в направлении Ростова-на-Дону ГИБДД запускает реверсивное движение по второму «северному» мосту. Трасса М4 на Москву останавливается. Пробка в северном направлении перед Каменском-Шахтинским быстро набирает 4-5 километров.