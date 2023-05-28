Летний сезон пробок на трассе М4 в Каменске открыт

Сегодня 28 мая пробка на трассе М4 перед каменским мостом в Ростовской области росла до 5 километров.

Наступающий морской сезон ожидаемо ведет к росту транспортного потока на основной южной автомагистрали М4 «Дон».

Мост в Каменске-Шахтинском на 930 км трассы М4 пропускает автомобили в южном направлении только по одной полосе. Вторая полоса находится на ремонте. До конца объявленного дорожными службами ремонта еще минимум полторы недели.

Это значит, что на трассу М4 в Ростовской области возвращаются пробки в Каменске. В дневное время можно ожидать стабильные заторы транспорта перед 930 км в направлении Ростова-на-Дону и Краснодара.

Стоит принимать во внимание эти факторы при планировании поездок в Крым и на Черноморское побережье Краснодарского края.﻿