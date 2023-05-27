Российские вузы поддержат участников СВО и их детей

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам принимать и обучать участников СВО и их детей на льготных условиях. 23 мая сайт ведомства сообщил о рассылке соответствующих писем во все высшие учебные заведения и перечислил меры поддержки.

Министерство предлагает:

Принимать граждан с официальным статусом участника специальной военной операции на Украине, а также их детей в рамках квоты — не менее 10% бюджетных мест.

Оказывать материальную помощь.

Снижать стоимость обучения.

Предоставлять рассрочку на платные услуги.

Обеспечивать общежитием в первую очередь.

Выплачивать государственную социальную стипендию студентам-бюджетникам очной формы обучения с удостоверением ветерана боевых действий до окончания учебы.

Дети участников СВО могут поступить в вуз в рамках установленной квоты. В том числе по их выбору — на основе результатов ЕГЭ или вступительных экзаменов.