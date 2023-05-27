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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Российские вузы поддержат участников СВО и их детей - поступление и обучение на льготной основе.
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам принимать и обучать участников СВО и их детей на льготных условиях. Фото с сайта Минобрнауки РФ.

Образование

Российские вузы поддержат участников СВО и их детей

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Минобрнауки РФ рекомендовало вузам принимать и обучать участников СВО и их детей на льготных условиях. 23 мая сайт ведомства сообщил о рассылке соответствующих писем во все высшие учебные заведения и перечислил меры поддержки.

Министерство предлагает:

  • Принимать граждан с официальным статусом участника специальной военной операции на Украине, а также их детей в рамках квоты — не менее 10% бюджетных мест.
  • Оказывать материальную помощь.
  • Снижать стоимость обучения.
  • Предоставлять рассрочку на платные услуги.
  • Обеспечивать общежитием в первую очередь.
  • Выплачивать государственную социальную стипендию студентам-бюджетникам очной формы обучения с удостоверением ветерана боевых действий до окончания учебы.

Дети участников СВО могут поступить в вуз в рамках установленной квоты. В том числе по их выбору — на основе результатов ЕГЭ или вступительных экзаменов.

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