Ракеты до Москвы: Зеленский просит в Германии Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Олафа Шольца о дальнобойных ракетах Taurus, которые могут долететь до Москвы. Источник в Министерстве обороны Германии подтвердил немецким СМИ официальный запрос Киева о ракете Taurus. Однако журнал der Spiegel сообщает о сдержанной реакции министра Бориса Писториуса на просьбу.

Немецко-шведская высокоточная крылатая ракета Taurus KEPD 350 летит на 300-500 км. Она несет около полутонны взрывчатки и может поражать заглубленные цели (бункеры). Запуск производится с самолетов НАТОвского производства. Но при необходимой доработке могут использоваться и советские бомбардировщик СУ-24.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала Taurus «средством из Германии, которое изменит игру». «Её 400-килограммовая боеголовка способна пробить бетон толщиной в метр. Таким образом, крылатая ракета Taurus представляет опасность для всего, что, казалось бы, особенно хорошо защищено: складов, командных пунктов, ангаров, мостов».

Российские эксперты считают, что Taurus мало отличается от уже поставленных Украине ракет Storm Shadow, с которыми справляется отечественное ПВО.