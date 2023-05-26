В районе Морозовска силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету. Об этом вечером 25 мая в своем Телеграм-канале написал Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также призвал сохранять спокойствие.

Предположительно, момент перехвата именно этой ракеты был снят на видео и размещен в социальных сетях в 22.30.

По версии Телеграм-канала Shot, район аэродрома в Морозовске был атакован украинским ракетно-тактическим комплексом «Гром».

Радиус действия «Грома» до 280 км. Его ракета, по данным канала, летела на высоте 17 км со скоростью около 5000 км/час.

Но российское ПВО «неоднократно перехватывала и уничтожала» такие цели.

Этой же ночью около 4.00 сильные «хлопки» услышали жители Краснодара. Руководитель края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в центре города на ул. Морской работают спецслужбы, однако жертв и пострадавших нет. И попросил жителей доверять только проверенным источникам информации.

По сообщениям Телеграм-каналов, местные жители слышали жужжание в небе, после чего раздались «хлопки». Также очевидцы до происшествия сняли пролет БПЛА.