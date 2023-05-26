Следом за Дальним западным обходом Краснодара ДЗОК маркировку платного участка трассы М4 «Дон» получил «Обход Аксая» — восточный транспортный обход Ростова-на-Дону. Обход Аксая в Ростовской области обещают открыть в середине июня 2023 года. Проезд будет платный, но не для всех.

Власти Ростовской области предусмотрели для местных въезды и выезды на федеральную трассу М4 «Дон» в районе Аксая так, чтобы не проезжать через пункты взимания платы.

Для остальных дорога платная. Точная сумма госкомпанией «Автодор» пока не озвучена.

Обход Аксая (35 км) станет частью Ростовского транспортного кольца (наподобие Московской кольцевой автодороги).

Дорожная сеть за пределами Ростова должна соединить 12 автодорог федерального, регионального и местного значения.

Новая кольцевая призвана избавить Ростов от транзитного трафика.

Платный участок обхода Аксая с одной стороны граничит с началом первого платного участка 1093 км на Краснодар.

А своим началом соединен со новым шестиполосным скоростным участком М4 «Дон». Это 13-километровый отрезок автомагистрали рядом с аэропортом «Платов».

Будет ли объединение этих платных участков трассы М4 — пока неизвестно.

СПРАВКА: «Обход Аксая» — 1036-1072 км трассы М4 «Дон» (участок от Новочеркасска до п. Дорожного).